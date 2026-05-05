Saumur

Exposition artistique Résonances

Rue Molière Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:30:00

fin : 2026-05-31 18:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Venez découvrir l’exposition de trois artistes réunis à la salle Joly Leterme, où leurs univers singuliers entrent en résonance.

Exposition Résonances

À travers des expressions distinctes, leurs œuvres se rejoignent dans une même intensité d’émotion et une quête sensible de l’essentiel. Par la magie de ses mains au contact de la matière, Michel Grégoire révèle, dans ses céramiques, ses modelages, ses mosaïques, une harmonie de mouvements et de regards, où la forme semble animée.

Odette Bocher et Didier Pled, par leurs photographies, proposent des compositions évocatrices natures mortes habitées, présences silencieuses, mains offertes…

Autant de fragments de vie qui font surgir une chaleur inattendue au cœur d’environnements contemporains parfois austères. Trois démarches, trois sensibilités, pour une rencontre artistique portée par la même exigence.

PRECISIONS HORAIRES

Du mercredi 27 au dimanche 31 mai 2026 de 10h30 à 18h30. .

Rue Molière Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 20 31 71 odette.bocher@gmail.com

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English :

Come and discover the exhibition of three artists at Salle Joly Leterme, where their singular universes resonate with one another.

L’événement Exposition artistique Résonances Saumur a été mis à jour le 2026-04-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME