Spectacle d’improvisation théâtrale Cie L’Oiseau Moqueur Saumur
Spectacle d’improvisation théâtrale Cie L’Oiseau Moqueur Saumur mardi 12 mai 2026.
Saumur
Spectacle d’improvisation théâtrale Cie L’Oiseau Moqueur
21 rue Beaurepaire Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 20:30:00
fin : 2026-05-12 22:00:00
Date(s) :
2026-05-12
La compagnie Saumuroise professionnelle de théâtre d’improvisation L’Oiseau Moqueur répond au défi de l’équipe québécoise de la LIQA pour un spectacle inédit !
Les improvisateurs donnent carte blanche à Nicolas Michon, artiste québécois (scénariste, interprète, metteur en scène, vu dans les séries M’entends-tu et Empathie ), qui va entraîner dans son univers les joueurs de l’Oiseau Moqueur et de la LIQA. Rien n’est écrit à l’avance, tout va se créer dans l’instant… Vous ne savez pas à quoi vous attendre ? Eux non plus ! Venez assister à un spectacle unique !
PRECISIONS HORAIRES
Mardi 12 mai 2026 de 20h30 à 22h. .
21 rue Beaurepaire Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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English :
Saumur’s professional improvisational theater company L’Oiseau Moqueur takes up the challenge of Quebec’s LIQA team for an all-new show!
L’événement Spectacle d’improvisation théâtrale Cie L’Oiseau Moqueur Saumur a été mis à jour le 2026-05-07 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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