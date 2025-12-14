Le vignoble en calèche de la Maison Langlois Saint-Hilaire Saint-Florent Saumur

Le vignoble en calèche de la Maison Langlois

De mai à septembre, le vignoble du prestigieux Clos Saint-Florent se dévoile au rythme des chevaux. S’ensuit la visite des caves de la Maison, pour percer les mystères de l’élaboration de nos fines bulles avant de s’essayer à l’art de la dégustation.

De mai à septembre, le vignoble du prestigieux Clos Saint-Florent se dévoile au rythme des chevaux. Une escapade aussi bucolique que fascinante, véritable fenêtre ouverte sur les spécificités de la viticulture biologique et du cycle de la vigne. Ultime halte les caves de la Maison, pour percer les mystères de l’élaboration des fines bulles saumuroise avant de s’essayer à l’art de la dégustation

PRECISIONS HORAIRES

Du 14/05 au 25/09/2026 Visite guidée le jeudi à partir de 14h30, à partir de 15h45 et à partir de 17h.

La visite Le vignoble en calèche a lieu tous les jeudis de mai à septembre. En français, départs à 14h30 et 17h. En anglais départ à 15h45. Durée 2h00. .

Saint-Hilaire Saint-Florent 3 rue Léopold Palustre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 21 40 visite@langlois-cremantdeloire.fr

From May to September, the vineyards of the prestigious Clos Saint-Florent reveal themselves to the rhythm of the horses. This is followed by a visit to the company’s cellars, to discover the mysteries of how our fine bubbles are made, before trying your hand at the art of tasting.

