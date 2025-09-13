Concert Atelier Duplessis Saumur

Concert Atelier Duplessis Saumur jeudi 7 mai 2026.

Concert Atelier Duplessis

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Depuis 1999, le concert public de l’atelier musique du lycée Duplessis-Mornay de Saumur performe au théâtre.

Il présente chaque année pour l’essentiel des morceaux inédits, composés par les élèves, sous la direction artistique de Francis Métivier et de François Cabaret, professeur de philosophie et professeur d’anglais.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 7 mai 2026. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

Since 1999, the public concert organized by the music workshop at Saumur?s Lycée Duplessis-Mornay has been performing at the theater.

German :

Seit 1999 tritt das öffentliche Konzert des Musikworkshops des Lycée Duplessis-Mornay in Saumur im Theater auf.

Italiano :

Dal 1999, il concerto pubblico organizzato dal laboratorio musicale del Lycée Duplessis-Mornay di Saumur si esibisce nel teatro.

Espanol :

Desde 1999, el concierto público organizado por el taller de música del Liceo Duplessis-Mornay de Saumur actúa en el teatro.

L’événement Concert Atelier Duplessis Saumur a été mis à jour le 2025-09-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME