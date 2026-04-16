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Mes scènes by JOA Saumur

Mes scènes by JOA Saumur dimanche 3 mai 2026.

Adresse : 13 quai Carnot

Ville : 49400 Saumur

Département : Maine-et-Loire

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif :

Saumur

Mes scènes by JOA

13 quai Carnot Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 22:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Le Bar Lounge du Casino JOA de Saumur vous donne rendez-vous pour une nouvelle soirée musicale avec Les Franglais.
Pierre Chevré (chant & guitare) et Pascal Cochard (percussions & chœurs) vous embarquent pour un voyage musical acoustique, entre reprises françaises, anglaises et espagnoles.

Un duo complice.
Une énergie tout en finesse.
Un répertoire varié de Selah Sue à U2, en passant par Cocoon, Oasis ou Pauline Croze.

Une parenthèse musicale intimiste, idéale pour prolonger la soirée dans une atmosphère chaleureuse et raffinée.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 2 mai 2026 à partir de 22h.   .

13 quai Carnot Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 46 02 01 00  contact-saumur@joa.fr

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English :

The Bar Lounge at the Casino JOA in Saumur invites you to a new musical evening with Les Franglais.

L’événement Mes scènes by JOA Saumur a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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