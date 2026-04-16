Mes scènes by JOA Saumur
Mes scènes by JOA Saumur dimanche 3 mai 2026.
Saumur
Mes scènes by JOA
13 quai Carnot Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 22:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Le Bar Lounge du Casino JOA de Saumur vous donne rendez-vous pour une nouvelle soirée musicale avec Les Franglais.
Pierre Chevré (chant & guitare) et Pascal Cochard (percussions & chœurs) vous embarquent pour un voyage musical acoustique, entre reprises françaises, anglaises et espagnoles.
Un duo complice.
Une énergie tout en finesse.
Un répertoire varié de Selah Sue à U2, en passant par Cocoon, Oasis ou Pauline Croze.
Une parenthèse musicale intimiste, idéale pour prolonger la soirée dans une atmosphère chaleureuse et raffinée.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 2 mai 2026 à partir de 22h. .
13 quai Carnot Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 46 02 01 00 contact-saumur@joa.fr
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English :
The Bar Lounge at the Casino JOA in Saumur invites you to a new musical evening with Les Franglais.
L’événement Mes scènes by JOA Saumur a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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