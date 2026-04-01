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Les Coulisses d’Emmaüs Saumur

Les Coulisses d’Emmaüs Saumur lundi 27 avril 2026.

Adresse : 62 rue Moise Ossant

Ville : 49400 Saumur

Département : Maine-et-Loire

Début : lundi 27 avril 2026

Fin : lundi 27 avril 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Saumur

Les Coulisses d’Emmaüs

62 rue Moise Ossant Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 09:30:00
fin : 2026-04-27 12:00:00

Date(s) :
2026-04-27

Chaque dernier lundi du mois, Emmaüs Saumur vous ouvre ses portes pour une matinée de découverte, d’échange et de partage !
Au programme

– Échange avec les bénévoles.
– Découverte des ateliers et de la boutique.
– Présentation et échange sur les actions de solidarité.
– Partage autour d’un café.

PRECISIONS HORAIRES

Lundi 27 avril 2026 de 9h30 à 12h.   .

62 rue Moise Ossant Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 27 82 06  emmaussaumurevenement@gmail.com

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English :

Every last Monday of the month, Emmaüs Saumur opens its doors to you for a morning of discovery, exchange and sharing!

L’événement Les Coulisses d’Emmaüs Saumur a été mis à jour le 2026-04-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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