Concert de Silver

Quai du Marronnier Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Le Bateau Bar Restaurant L’Offard a le plaisir de vous convier au concert de Sliver, un duo électro-acoustique, pop-rock et folk années 80/90.

.

Quai du Marronnier Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 82 66 71 89 contact.loffard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bateau Bar Restaurant L’Offard is delighted to invite you to a concert by Sliver, an electro-acoustic, pop-rock and folk duo from the 80s and 90s.

L’événement Concert de Silver Saumur a été mis à jour le 2026-02-03 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME