Carte blanche aux collectifs du territoire Saumur mardi 19 mai 2026.

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Le Théâtre Le Dôme, renouvelle sa Carte blanche aux collectifs du territoire.

La saison dernière, huit collectifs différents ont pu exposer leurs œuvres dans les galeries du Dôme. Cette carte blanche offre l’occasion au public saumurois de découvrir les artistes locaux, leurs savoir-faire et leurs talents et met en avant la richesse et le dynamisme de la région en matière d’Art. C’est avec joie que nous les accueillons pour une nouvelle exposition dédiée aux collectifs du territoire.

PRECISIONS HORAIRES

Du 19/05 au 21/06/2026 le mardi, vendredi et samedi de 15h à 18h. Le mercredi de 10h à 18h. .

English :

The Théâtre Le Dôme renews its Carte blanche for local collectives.

German :

Das Théâtre Le Dôme, erneuert seine Carte blanche für die Kollektive der Region.

Italiano :

Il Théâtre Le Dôme rinnova la sua « Carte blanche » per i collettivi locali.

Espanol :

El Théâtre Le Dôme renueva su « Carta blanca » para los colectivos locales.

