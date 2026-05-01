Saumur

Exposition des peintres de l’Armée

Place Charles de Foucauld Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-05-18

Retrouvez l’exposition des peintres de l’Armée au musée de la Cavalerie de Saumur.

Tous les deux ans, les peintres de l’Armée, artistes reconnus par l’armée de Terre pour la qualité de leur travail, exposent leurs œuvres les plus récentes aux Invalides, lors d’un salon officiel ; cette année, exceptionnellement, leurs œuvres voyagent jusqu’à Saumur. Peintures, dessins et photographies vibrent au rythme du thème Victoires , avec ferveur, enthousiasme ou recueillement. Le talent des artistes révèle la profondeur des émotions à l’évocation des succès individuels et collectifs, sentiments mêlés de joie et de sacrifice.

Le musée de la Cavalerie vous invite à partager ces victoires, hommages aux vainqueurs mais aussi sources d’inspirations face à l’adversité.

PRECISIONS HORAIRES

Du 18/05 au 06/09/2026.

Exposition visible aux jours et horaires d’ouverture du musée. .

Place Charles de Foucauld Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 69 23 contact@museedesblindes.fr

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English :

See the exhibition of Army painters at the Musée de la Cavalerie in Saumur.

L’événement Exposition des peintres de l’Armée Saumur a été mis à jour le 2026-05-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME