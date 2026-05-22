Théâtre Premier amour Saumur
Théâtre Premier amour Saumur jeudi 11 juin 2026.
Saumur
Théâtre Premier amour
48 rue Beaurepaire Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 20:00:00
fin : 2026-06-11 21:15:00
Date(s) :
2026-06-11
Venez vivre une soirée estivale unique autour de la pièce Premier Amour de Samuel Beckett, interprétée dans Seul-en-scène par Arthur Radigois. Entre émotion, humour et réflexion, profitez d’un cocktail avant de plonger dans l’univers singulier de Beckett.
À l’occasion d’une soirée estivale conviviale, laissez-vous porter par Premier Amour, une œuvre incontournable de Samuel Beckett, revisitée en seul-en-scène par Arthur Radigois.
Dans ce texte aussi drôle que bouleversant, le narrateur revient sur deux événements fondateurs de son existence son histoire d’amour avec Lulu et la disparition de son père. À travers une parole libre, pleine de contradictions et de questionnements, Beckett explore avec finesse la mémoire, la solitude et les émotions humaines.
Avant ou après la représentation, profitez également d’un moment de détente autour de cocktails Combier dans une ambiance chaleureuse et estivale.
PRECISIONS HORAIRES
Jeudi 11 juin 2026 de 20h à 21h15.
Ouverture des portes à 19h30 Début de la pièce à 20h. .
48 rue Beaurepaire Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 23 02 tourisme@combier.fr
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English :
Come and enjoy a unique summer evening based around Samuel Beckett’s play Premier Amour, performed in Seul-en-scène by Arthur Radigois. With a mix of emotion, humor and reflection, enjoy a cocktail before plunging into Beckett?s singular universe.
L’événement Théâtre Premier amour Saumur a été mis à jour le 2026-05-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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