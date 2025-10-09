Spectacle d’improvisation Qui l’eût cru ? Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Saint-Hilaire-Saint-Florent 19 21 rue Jean Ackerman Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR

Début : 2025-10-09 19:30:00

fin : 2026-03-12

2025-10-09 2025-11-06 2025-12-11 2026-01-15 2026-02-12 2026-03-12 2026-04-02 2026-05-07

La compagnie L’Oiseau Moqueur revient chez Veuve Amiot avec son spectacle d’improvisation Qui l’eût cru ? , après le succès rencontré l’an dernier dans nos caves.

Des sommeliers un peu particuliers revêtent leurs plus beaux tabliers pour se laisser porter par les choix du public et créer des histoires éphémères.

Au programme

-1h de rires, d’imagination et de surprises

-La possibilité de savourer une planche apéro

…- et bien sûr une coupe de bulles

Ce rendez-vous se tiendra un jeudi par mois tout au long de la saison d’octobre 2025 à juin 2026.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 9 octobre 2025 à partir de 19h30.

Accueil dès 18h45.

Jeudi 6 novembre 2025 à partir de 19h30.

Accueil dès 18h45.

Jeudi 11 décembre 2025 à partir de 19h30.

Accueil dès 18h45.

Jeudi 15 janvier 2026 à partir de 19h30.

Accueil dès 18h45.

Jeudi 12 février 2026 à partir de 19h30.

Accueil dès 18h45.

Jeudi 12 mars 2026 à partir de 19h30.

Accueil dès 18h45.

Jeudi 2 avril 2026 à partir de 19h30.

Accueil dès 18h45.

Jeudi 7 mai 2026 à partir de 19h30.

Accueil dès 18h45. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent 19 21 rue Jean Ackerman Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 14 16 visites.saumur@veuve-amiot.com

English :

The L?Oiseau Moqueur company returns to Veuve Amiot with its improv show Qui l?eût cru? , following last year?s success in our cellars.

German :

Die Theatergruppe L’Oiseau Moqueur kehrt mit ihrer Improvisationsshow Qui l’eût cruise? zu Veuve Amiot zurück, nachdem sie im letzten Jahr in unseren Weinkellern erfolgreich war.

Italiano :

La compagnia L’Oiseau Moqueur torna a Veuve Amiot con il suo spettacolo di improvvisazione Qui l’eût cru? , dopo il successo dello scorso anno nelle nostre cantine.

Espanol :

La compañía L’Oiseau Moqueur vuelve a Veuve Amiot con su espectáculo de improvisación Qui l’eût cru ? , tras el éxito del año pasado en nuestras bodegas.

