Concert Le Messie de Haendel Saumur
Concert Le Messie de Haendel Saumur dimanche 7 juin 2026.
Saumur
Concert Le Messie de Haendel
2-3 place Saint-Nicolas Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Interprété par le Chœur Lyrique René d’Anjou avec un ensemble instrumental professionnel et solistes du chœur, le concert est dirigé par Jocelyn Riche, ancien membre du Chœur de l’Armée Française. Ce chef-d’œuvre culmine avec le célèbre chœur Alléluia.
À l’invitation de l’association des Amis des orgues de Saumur, le Chœur Lyrique René d’Anjou interprète le Messie de Haendel avec un ensemble instrumental professionnel et solistes issus du chœur. Le concert est dirigé par Jocelyn Riche, ancien membre du Chœur de l’Armée Française.
Ce chef-d’œuvre du répertoire baroque sacré, créé en avril 1742, est un oratorio en trois parties qui retrace la vie du Christ, de la prophétie de sa venue à sa résurrection. Alliant sens théâtral et beauté spirituelle, cette œuvre culmine avec le célèbre chœur Alléluia .
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 7 juin 2026 à partir de 17h. .
2-3 place Saint-Nicolas Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire adaosaumur@gmail.com
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English :
Performed by the Ch?ur Lyrique René d’Anjou with a professional instrumental ensemble and choir soloists, the concert is conducted by Jocelyn Riche, a former member of the Ch?ur de l’Armée Française. This masterpiece culminates in the famous Alleluia chorus.
L’événement Concert Le Messie de Haendel Saumur a été mis à jour le 2026-05-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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