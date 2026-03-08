Visite immersive Saint-Hilaire Saint-Florent Saumur

Visite immersive

Saint-Hilaire Saint-Florent 19-21 rue Jean Ackerman Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-04-13 2026-05-18 2026-08-17

Pour les plus curieux, cette visite intimiste et sensorielle en petit comité de 5 à 15 personnes vous offre un accès privilégié au cœur de la production en activité.

Tout commence sous la roche.

En franchissant les portes de nos caves de tuffeau, le temps semble suspendu. La fraîcheur, le silence, la pierre… Vous entrez là où naissent les fines bulles VEUVE AMIOT.

Pas à pas, la visite vous entraîne au cœur de la Méthode Traditionnelle, là où le vin se transforme. Vous traversez nos chantiers de production en activité, observez les gestes précis, découvrez le rôle essentiel des levures, ces artisanes invisibles de l’effervescence. Ici, chaque étape compte, chaque détail façonne le vin.

L’expérience se poursuit par la dégustation des vins de base, matière première de nos cuvées, avant de révéler toute la complexité et l’élégance de nos Saumur et Crémant de Loire. Les arômes se précisent, les bulles s’affinent, l’histoire se raconte dans le verre.

Point d’orgue de cette immersion un moment privilégié autour de la dégustation de 4 cuvées de prestige, véritables expressions de notre savoir-faire et de notre exigence.

Plus qu’une visite, c’est une plongée sensorielle et humaine au cœur du processus de création, une rencontre avec l’âme des fines bulles VEUVE AMIOT.

PRECISIONS HORAIRES

Du 13/04 au 10/05/2026 le mardi à partir de 15h. Le jeudi à partir de 10h.

Le mardi à 15h00 et le jeudi à 10h00.

Du 18/05 au 02/08/2026 le mardi à partir de 15h. Le jeudi à partir de 10h.

Le mardi à 15h00 et le jeudi à 10h00.

Du 17/08 au 20/12/2026 le mardi à partir de 15h. Le jeudi à partir de 10h.

Le mardi à 15h00 et le jeudi à 10h00. .

Saint-Hilaire Saint-Florent 19-21 rue Jean Ackerman Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 14 14 visites.saumur@veuve-amiot.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the more inquisitive, this intimate, sensory tour for small groups of 5 to 15 people offers privileged access to the heart of production at work.

L’événement Visite immersive Saumur a été mis à jour le 2026-03-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME