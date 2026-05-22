Saumur

Instants suspendus Yoga et dégustation

48 rue Beaurepaire Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Yoga au cœur des alambics & dégustation sont au programme de cet événement à la Distillerie Combier.

Offrez-vous une immersion sensorielle unique entre yoga, visite de la distillerie et dégustation des créations emblématiques de la maison Combier.

Offrez-vous une parenthèse hors du temps au cœur de la Distillerie Combier.

Dans l’atmosphère unique de la salle des alambics, entre cuivre et délicats parfums d’orange, profitez d’une séance de yoga fluide et énergisante d’une heure, accessible à tous les niveaux.

Cette expérience se poursuit par une visite de la distillerie puis une dégustation des créations emblématiques de la maison Combier.

Un moment sensoriel et convivial pour bouger, respirer… et déguster !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 13 juin 2026 à partir de 11h. .

48 rue Beaurepaire Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 23 02 tourisme@combier.fr

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English :

Yoga in the heart of the stills & tasting are on the program for this event at the Distillerie Combier.

Treat yourself to a unique sensory immersion between yoga, a tour of the distillery and a tasting of emblematic Combier creations.

L’événement Instants suspendus Yoga et dégustation Saumur a été mis à jour le 2026-05-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME