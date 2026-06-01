Sortie nature Comment fonctionne le Thouet ? Saumur
Sortie nature Comment fonctionne le Thouet ? Saumur samedi 13 juin 2026.
Saumur
Sortie nature Comment fonctionne le Thouet ?
Avenue du Breil Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Au cours d’une sortie nature en bord de rivière, accompagnés de techniciens de rivière et d’une animatrice de la LPO Anjou, vous découvrez les travaux morphologiques réalisés sur le Thouet et comprenez l’intérêt des aménagements.
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Avenue du Breil Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire anjou.accueil@lpo.fr
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English :
During a riverside nature outing, accompanied by river technicians and an LPO Anjou organizer, you can discover the morphological work carried out on the Thouet and understand the benefits of these developments.
L’événement Sortie nature Comment fonctionne le Thouet ? Saumur a été mis à jour le 2026-06-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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