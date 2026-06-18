Saumur

Concert Jeronÿmus Rock

Rue Molière Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Jeronÿmus est le projet solo de Jérôme Navet-Cintract, un artiste à l’univers singulier mêlant folk, rock et musiques du monde.

Armé de son bouzouki irlandais, d’une grosse caisse et d’une voix habitée, il crée une musique intense, mystique et lumineuse. Sur scène, Jeronÿmus livre une performance brute, profonde et envoûtante.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 14 août 2026 de 20h30 à 22h. .

Rue Molière Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

Jeron%FFmus is the solo project of Jérôme Navet-Cintract, an artist with a unique style that blends folk, rock, and world music.

L’événement Concert Jeronÿmus Rock Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME