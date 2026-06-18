Concert Jeronÿmus Rock Saumur
Concert Jeronÿmus Rock Saumur vendredi 14 août 2026.
Saumur
Concert Jeronÿmus Rock
Rue Molière Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14 22:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Jeronÿmus est le projet solo de Jérôme Navet-Cintract, un artiste à l’univers singulier mêlant folk, rock et musiques du monde.
Armé de son bouzouki irlandais, d’une grosse caisse et d’une voix habitée, il crée une musique intense, mystique et lumineuse. Sur scène, Jeronÿmus livre une performance brute, profonde et envoûtante.
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 14 août 2026 de 20h30 à 22h. .
Rue Molière Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
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English :
Jeron%FFmus is the solo project of Jérôme Navet-Cintract, an artist with a unique style that blends folk, rock, and world music.
L’événement Concert Jeronÿmus Rock Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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