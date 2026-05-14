Pique-nique et musique Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Saumur

Pique-nique et musique

Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Profitez de la lumière et des odeurs délicates de la fin de journée pour (re)découvrir cet écrin de verdure lors d’une soirée estivale tout en musique avec les Nowhere men. Leurs voix rappellent ensemble les harmonies des westerns américains.

Autour d’un répertoire allant de Bob Dylan à Norah Jones, en passant par les incontournables Beatles, la guitare et le violon s’entremêlent et se répondent dans une ambiance festive et authentique. De quoi vous faire taper du pied ! Le tout, dans une ambiance conviviale, chantante et fleurie.

Apportez de quoi vous assoir, chaises, coussins, nappes à carreau…et n’oubliez pas votre pique-nique !

Bar à bulles sur place.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 13 août 2026 de 19h à 22h.

Accès conseillé dès 18h pour la visite des jardins. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 70 04 infos@troglonature.com

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English :

Take advantage of the light and delicate scents at the end of the day to (re)discover this green setting for a summer evening of music with the Nowhere men. Together, their voices recall the harmonies of American westerns.

L’événement Pique-nique et musique Saumur a été mis à jour le 2026-05-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME