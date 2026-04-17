Saumur

Contes et légendes végétales

Route de Gennes Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24 15:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Le temps d’une balade contée, percez les mystères du monde végétal.

Déambulez dans les allées verdoyantes et paisibles au cœur des Jardins du Puygirault, laissez-vous captiver par les porteuses de secrets et leurs Contes et légendes végétales .

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 24 mai 2026 de 14h à 15h30. .

Route de Gennes Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 95 62 infos@troglonature.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a guided tour and discover the mysteries of the plant world.

L’événement Contes et légendes végétales Saumur a été mis à jour le 2026-04-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME