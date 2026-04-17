Contes et légendes végétales Saumur
Contes et légendes végétales Saumur dimanche 24 mai 2026.
Saumur
Contes et légendes végétales
Route de Gennes Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:00:00
fin : 2026-05-24 15:30:00
Date(s) :
2026-05-24
Le temps d’une balade contée, percez les mystères du monde végétal.
Déambulez dans les allées verdoyantes et paisibles au cœur des Jardins du Puygirault, laissez-vous captiver par les porteuses de secrets et leurs Contes et légendes végétales .
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 24 mai 2026 de 14h à 15h30. .
Route de Gennes Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 95 62 infos@troglonature.com
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English :
Take a guided tour and discover the mysteries of the plant world.
L’événement Contes et légendes végétales Saumur a été mis à jour le 2026-04-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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