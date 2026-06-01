Week-end gonflé Saumur
Week-end gonflé Saumur samedi 20 juin 2026.
Saumur
Week-end gonflé
Boulevard de la Marne Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
La Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire propose un week-end ludique et convivial pour toute la famille à la piscine du Val de Thouet.
Au programme structure gonflable, ventriglisse, bouées et ballons pour s’amuser dans l’eau et partager de bons moments en famille ou entre amis.
Pour encore plus de fun, chacun est invité à apporter sa propre bouée !
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 20 au dimanche 21 juin 2026 le samedi de 15h à 17h30. Le dimanche de 10h30 à 12h30. .
Boulevard de la Marne Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 45 55
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English :
The Communauté d?agglomération Saumur Val de Loire is offering a fun-filled weekend for all the family at the Val de Thouet swimming pool.
L’événement Week-end gonflé Saumur a été mis à jour le 2026-06-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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