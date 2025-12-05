Visite technique le rendez-vous des initiés au Cadre noir de Saumur Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Visite technique le rendez-vous des initiés au Cadre noir de Saumur

Saint-Hilaire-Saint-Florent 170 avenue du Cadre noir Saumur Maine-et-Loire

Une visite guidée technique pensée pour les passionnés et les futurs professionnels, pendant laquelle vous découvrirez les secrets de la formation et du sport équestre de haut niveau, et pourrez assister à un cours ou entraînement sur site.

Saint-Hilaire-Saint-Florent 170 avenue du Cadre noir Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 50 60 visites.cadrenoir@ifce.fr

English :

A guided technical tour designed for enthusiasts and future professionals, during which you’ll discover the secrets of top-level equestrian training and sport, and have the opportunity to attend an on-site lesson or training session.

