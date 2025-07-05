Maison Ackerman visite guidée Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Maison Ackerman visite guidée

Saint-Hilaire-Saint-Florent 19 rue Léopold Palustre Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-04 2026-07-04 2026-10-17 2026-12-19

Uniquement pendant les vacances scolaires, et en juillet et en aout: suivez le guide pour découvrir les caves de la Maison Ackerman.

Ce circuit œnologique est rythmé par des animations, des dégustations et des expositions avec une scénographie dynamique.

Une visite guidée passionnante, si vous souhaitez aller plus loin dans votre passion des vins, les Caves Ackerman vous feront découvrir tout le patrimoine des vins ligériens et notre savoir-faire en tant que pionnier des vins à fines bulles de Loire. Revivez la saga de Jean-Baptiste Ackerman, percez les secrets de la méthode traditionnelle, plongez au cœur des caves en tuffeau, uniques et monumentales et dégustez les vins à fines bulles qui ont forgé notre réputation. Ces caves offrent le témoignage unique de plusieurs siècles d’histoire et sont la mémoire du talent et du travail des hommes.

La nouvelle scénographie L’effervescence créative est un parcours unique, en cave, consacré à l’histoire, au patrimoine et au savoir-faire de la Maison Ackerman.

Pensée comme une expérience immersive, ludique et interactive, cette visite se vit en famille et invite à percer les secrets d’élaboration des fines bulles de Loire.

Ateliers olfactifs pour explorer les arômes du raisin, dispositifs visuels et vidéos pour suivre le Chef de caves à chaque étape de création du Crémant de Loire, puis une galerie de jeux dédiée à l’univers de la bulle viennent ponctuer ce parcours inédit.

La visite offre également une véritable rencontre entre le vin et l’art à travers des œuvres éphémères et monumentales créées par les artistes de la Résidence artistique Ackerman en partenariat avec l’Abbaye de Fontevraud. Des installations poétiques et spectaculaires qui résonnent avec le lieu et subliment les caves troglodytiques aux dimensions monumentales 20m de haut, 6 m de large et 50 m de long.

Au terme de la visite, une dégustation des cuvées emblématiques de la Maison vous est proposée. Du jus de raisin pétillant est offert aux enfants.

La boutique ainsi que l’ensemble du circuit visite sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le parcours est de plain-pied et sur sol stabilisé. Il fait 12° dans les caves toute l’année. N’hésitez pas à prévoir des vêtements chauds. Le circuit est d’environ 500 mètres en sous-sol, sans vue sur l’extérieur, pour une durée approximative de 45 minutes à 1 heure.

PRECISIONS HORAIRES

Du 04/04 au 03/05/2026 tous les jours.

Créneau de visite à heure fixe.

Réservation conseillée. Durée 1h. Visite suivie d’une dégustation commentée.

Du 04/07 au 31/08/2026 tous les jours.

Créneau de visite à heure fixe.

Réservation conseillée. Durée 1h. Visite suivie d’une dégustation commentée.

Du 17/10 au 01/11/2026 tous les jours.

Créneau de visite à heure fixe.

Réservation conseillée. Durée 1h. Visite suivie d’une dégustation commentée.

Du 19/12/2026 au 03/01/2027 tous les jours.

sauf les 1er janvier et 25 décembre.

Créneau de visite à heure fixe.

Réservation conseillée. Durée 1h. Visite suivie d’une dégustation commentée. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent 19 rue Léopold Palustre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 03 21 tourisme@ackerman.fr

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English :

Only during school vacations, and in July and August: follow the guide to discover the Maison Ackerman cellars.

This ?nological tour is punctuated by events, tastings and exhibitions with a dynamic scenography.

L’événement Maison Ackerman visite guidée Saumur a été mis à jour le 2026-03-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME