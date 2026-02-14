Afterwork de l’été Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Saumur

Afterwork de l’été

Saint-Hilaire-Saint-Florent 3 rue Léopold Palustre Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 20:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Les visiteurs sont invités à (re)découvrir le Langlois Brut Rosé.

Le premier verre est offert, puis, les clients bénéficient de tarifs préférentiels sur cette cuvée pour la soirée.

Les clients peuvent ensuite profiter de la soirée sous forme de bar à vins avec quelques accompagnements à partager.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 3 juillet 2026 de 18h à 20h30. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent 3 rue Léopold Palustre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 21 42 visite@langlois-cremantdeloire.fr

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English :

Visitors are invited to (re)discover Langlois Brut Rosé.

The first glass is on the house, and guests will enjoy special rates on this cuvée throughout the evening.

L’événement Afterwork de l’été Saumur a été mis à jour le 2026-06-19 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME