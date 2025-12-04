Les Matinales du Cadre noir Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Les Matinales du Cadre noir

Saint-Hilaire-Saint-Florent Avenue de l’École Nationale d’Équitation Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 71 – 71 – 71 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-21 2026-02-26 2026-03-07 2026-04-09 2026-04-16 2026-05-07 2026-05-16 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-30 2026-07-02 2026-07-16 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-27

Idéale pour une première découverte du Cadre noir, cette représentation équestre d’une heure met en lumière le travail et les objectifs de formation des jeunes chevaux du Cadre noir.

.

Saint-Hilaire-Saint-Florent Avenue de l’École Nationale d’Équitation Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 50 80 billetterie.cadrenoir@ifce.fr

English :

An ideal way to discover the Cadre Noir for the first time, this one-hour equestrian show highlights the work and training objectives of the Cadre Noir’s young horses.

