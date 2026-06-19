Animation La boîte à piano Saumur
Animation La boîte à piano Saumur mercredi 1 juillet 2026.
Saumur
Animation La boîte à piano
Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-01
Symbole de moments suspendus et d’émotions partagées, la boîte à piano revient cette année encore sur la Place de la Bilange.
Installez-vous, jouez, improvisez ou laissez-vous simplement porter par la musique. Pianiste aguerri ou curieux de passage, chacun peut faire vibrer l’été et ajouter sa touche de poésie
PRECISIONS HORAIRES
Du 01/07 au 28/08/2026 du lundi au vendredi de 10h à 18h. Le samedi de 14h à 18h.
sauf le 14 juillet. .
Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
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English :
A symbol of moments frozen in time and shared emotions, the piano box returns once again this year to the Place de la Bilange.
L’événement Animation La boîte à piano Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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