Saumur

Animation La boîte à piano

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-01

Symbole de moments suspendus et d’émotions partagées, la boîte à piano revient cette année encore sur la Place de la Bilange.

Installez-vous, jouez, improvisez ou laissez-vous simplement porter par la musique. Pianiste aguerri ou curieux de passage, chacun peut faire vibrer l’été et ajouter sa touche de poésie

PRECISIONS HORAIRES

Du 01/07 au 28/08/2026 du lundi au vendredi de 10h à 18h. Le samedi de 14h à 18h.

sauf le 14 juillet. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

A symbol of moments frozen in time and shared emotions, the piano box returns once again this year to the Place de la Bilange.

L’événement Animation La boîte à piano Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME