Saumur

Spectacle déambulatoire Promenades Fantômes

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:00:00

fin : 2026-08-29 21:15:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-10 2026-07-17 2026-08-21 2026-08-28

C’est à la nuit tombée que sortent de la brume les personnages oubliés. Ils se faufilent telles des ombres à travers les rues et les ruelles de Saumur, entre ses ponts, ses bords de Loire et son île.

Suivez un personnage intrigant raconter les souvenirs les plus noirs de la Ville dans un voyage à travers le temps.

Les Promenades Fantômes sont des spectacles déambulatoires historiques présentés à la tombée de la nuit où le public est transporté dans le temps et dans l’espace à la rencontre des sombres histoires qui ont marqué différents quartiers.

Ce spectacle de la compagnie des Expresso (écriture et mise en scène) est produit et interprété par la compagnie L’Oiseau Moqueur dont les histoires sont issues de recherches minutieuses aux Archives départementales et aux Archives communautaires et municipales de Saumur.

PRECISIONS HORAIRES

Du jeudi 2 au vendredi 3 juillet 2026 de 21h à 22h15.

Du vendredi 10 au samedi 11 juillet 2026 de 21h à 22h15.

Du vendredi 17 au samedi 18 juillet 2026 de 21h à 22h15.

Du vendredi 21 au samedi 22 août 2026 de 20h à 21h15.

Du vendredi 28 au samedi 29 août 2026 de 20h à 21h15. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 31 49 archives@saumurvaldeloire.fr

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English :

At nightfall, the forgotten characters emerge from the mist. They slip like shadows through the streets and alleys of Saumur, between its bridges, its Loire banks and its island.

L’événement Spectacle déambulatoire Promenades Fantômes Saumur a été mis à jour le 2026-05-21 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME