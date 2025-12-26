Exposition temporaire estivale au château de Saumur, Saumur

Exposition temporaire estivale au château de Saumur

Début : 2026-07-01

fin : 2026-10-31

Comme chaque année, une exposition temporaire originale est présentée pour la saison estivale. Villes flottantes, forêt universelle… Immergez-vous dans des univers enchantés !

Plus de détails à venir prochainement.

PRECISIONS HORAIRES

Du 01/07 au 31/10/2026. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

English :

As every year, an original temporary exhibition is presented for the summer season. Floating cities, universal forest… Immerse yourself in enchanted worlds!

