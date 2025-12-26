Exposition temporaire estivale au château de Saumur, Saumur
Exposition temporaire estivale au château de Saumur, Saumur mercredi 1 juillet 2026.
Exposition temporaire estivale au château de Saumur
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-07-01
Comme chaque année, une exposition temporaire originale est présentée pour la saison estivale. Villes flottantes, forêt universelle… Immergez-vous dans des univers enchantés !
Plus de détails à venir prochainement.
PRECISIONS HORAIRES
Du 01/07 au 31/10/2026. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As every year, an original temporary exhibition is presented for the summer season. Floating cities, universal forest… Immerse yourself in enchanted worlds!
L’événement Exposition temporaire estivale au château de Saumur Saumur a été mis à jour le 2025-12-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME