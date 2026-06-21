Saumur

Night & Bulles

110 Route de Montsoreau Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-08-14 21:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-28

Les Night & Bulles sont de retour chez Gratien Meyer !

Cet été, rendez-vous sur la terrasse de Gratien Meyer à Saumur pour les apéros-concerts Night & Bulles des soirées conviviales mêlant musique live, belles rencontres et dégustation des fines bulles de Gratien Meyer.

De 19h à 21h, laissez-vous porter par des univers musicaux variés jazz, swing, disco house, accordéon et bien d’autres surprises.

Un artiste différent est à l’honneur à chaque date, pour une programmation éclectique et festive tout au long de l’été.

Retrouvez le programme complet, les informations pratiques et les réservations sur le site internet de Gratien & Meyer https://www.gratienmeyer.com/billetterie

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 3 juillet 2026 de 19h à 21h.

Vendredi 10 juillet 2026 de 19h à 21h.

Vendredi 24 juillet 2026 de 19h à 21h.

Vendredi 7 août 2026 de 19h à 21h.

Vendredi 14 août 2026 de 19h à 21h.

Vendredi 28 août 2026 de 19h à 21h. .

110 Route de Montsoreau Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 13 32 boutique@gratienmeyer.com

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English :

Night & Bulles is back at Gratien Meyer!

L’événement Night & Bulles Saumur a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME