Fête de la musique Saumur Saumur
Fête de la musique Saumur Saumur dimanche 21 juin 2026.
Saumur
Fête de la musique Saumur
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
La Ville de Saumur célèbre la musique sous toutes ses formes et dans toute sa diversité. Fidèle à la tradition, cette édition 2026 propose une programmation riche et éclectique répartie sur plusieurs scènes et lieux emblématiques du centre-ville.
AU PROGRAMME
– GRANDE SCÈNE, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
DREADOU DUB Électro world
18h30 > 19h15
Le live de Dreadou mêle Bass Music, musiques du monde, saxophone et didgeridoo pour un voyage sonore à savourer.
WALDDEN Chanson
19h30 > 20h30
Après des années de tournée en solo sur les routes de France, Waldden forme enfin sa Dream Team ! Poète, multi- instrumentiste et showman hors pair, il s’entoure pour un concert explosif mêlant grooves, énergie et bonne humeur !
GROS MONSIEUR Chanson afro pop
20h50 > 22h10
Nourri par une culture multiple, Gros Monsieur livre une musique sincère et fédératrice, portée par des textes poétiques et des rythmes chaleureux à partager sans retenue.
HOUSE OF BRASS Techno Brass
22h30 > 00h
Fusion entre cuivres et musiques électroniques, House of Brass réinvente la scène électro avec son univers “Electronic Brass House”, et offre une expérience aussi puissante que festive.
[Porté par le Casino JOA de Saumur]
– PETITE SCÈNE, PLACE DUPETIT THOUARS, DE 19H À 21H
Scène ouverte coordonnée par Effervescences mettant en lumière 4 groupes ou artistes amateurs
Lévine Punker Chanson à texte
Vanessa Diane Zhang Classique
Ri Gué Dam Rock 80’S
My Only Vice Pop Rock
PLACE À LA DANSE, PLACE DE LA BILANGE, DE 18H À 21H
Démonstrations et initiations proposées par
18h Saumur Danse
19h Chacé Country Club Country
20h15 Compagnie Vaga
MUSIQUE EN DÉAMBULATION SKYZOPHONIKS Hip-Hop Jazz New Orléans
20h30 > 21h15 Rue Saint-Nicolas
22h > 22h45 Rue F. Roosevelt & Place de la Bilange
Skyzophonik propose un répertoire original mêlant hip-hop, jazz New Orleans et musiques du monde, entre compositions et reprises.
AUTRES RENDEZ-VOUS EN CENTRE-VILLE
Place de la Bilange (Parvis Théâtre Le Dôme)
15h à 18h École de musique (Sax, cuivres, voix, cordes, flûtes…)
Point d’Orgue (71 rue d’Orléans)
16h à 23h Concert des élèves (Pop anglaises, variétés françaises, rock et blues)
Place de la Bilange
17h30 à 18h L’Élan Saumurois (musique de rue)
Rue St Jean Vie Claire
19h à 20h Adrien Privat (musiques actuelles)
20h à 21h Mazört (Rock)
21h à 23h Altezia (Variétés Françaises et Anglaises
Rue Saint-Jean
18h à 18h30 L’Élan Saumurois (Musique de rue)
Rue St Nicolas
18h à 20h DAX’S (Pop Rock)
Place du Puits Neuf
18h à 20h Reine de Trèfle (Pop rock et variété)
20h à 22h Poètes éléctroniques
22h à 00h Twoform (Techno)
Place St Pierre
18h30 à 19h L’Elan Saumurois (musique de rue)
19h à 20h Les Chats Noirs (chorale)
20h à 21h30 Chorale Joy of Gospel et Chorus United (chorale)
21h30 à 00h LAK LAK (batucada)
Quai des Marroniers L’Offard
19h à 21h Noura (piano, voix)
Ile d’Offard La Quai des Brunes
18h30 à 23h Bruno Druart (Reprises) et invités surprises
Av. F. Roosevelt
19h à 22h Old’up (Bossa, pop, soul)
Rue St Nicolas Carrefour City
20h30 à 23h Crashtest (Hard Rock)
Place du Marché Devant l’Annexe
20h à 00h Fer Play (Pop-Rock 70’s à nos jours)
Église Notre-Dame de Nantilly
20h30 à 21h45 Association des amis des orgues de Saumur (Musique baroque et pré-baroque)
Eglise Saint-Pierre
21h à 00h Les Illuminées
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 21 juin 2026 de 18h30 à 0h. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The city of Saumur celebrates music in all its forms and diversity. True to tradition, this 2026 edition features a rich and eclectic program spread over several stages and emblematic venues in the town center.
L’événement Fête de la musique Saumur Saumur a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Saumur (Maine-et-Loire)
- Festival d’Anjou Au Bon Pasteur, Peines Mineures (2) Saumur 16 juin 2026
- Brèves d’archives La sombre histoire Saumur 17 juin 2026
- L’Abolition des privilèges Saint Hilaire Saint Florent Saumur 17 juin 2026
- Festival d’Anjou L’abolition des privilèges Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 17 juin 2026
- Afterwork chez Veuve Amiot Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 18 juin 2026