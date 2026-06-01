Saumur

Fête de la musique Saumur

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

La Ville de Saumur célèbre la musique sous toutes ses formes et dans toute sa diversité. Fidèle à la tradition, cette édition 2026 propose une programmation riche et éclectique répartie sur plusieurs scènes et lieux emblématiques du centre-ville.

AU PROGRAMME

– GRANDE SCÈNE, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

DREADOU DUB Électro world

18h30 > 19h15

Le live de Dreadou mêle Bass Music, musiques du monde, saxophone et didgeridoo pour un voyage sonore à savourer.

WALDDEN Chanson

19h30 > 20h30

Après des années de tournée en solo sur les routes de France, Waldden forme enfin sa Dream Team ! Poète, multi- instrumentiste et showman hors pair, il s’entoure pour un concert explosif mêlant grooves, énergie et bonne humeur !

GROS MONSIEUR Chanson afro pop

20h50 > 22h10

Nourri par une culture multiple, Gros Monsieur livre une musique sincère et fédératrice, portée par des textes poétiques et des rythmes chaleureux à partager sans retenue.

HOUSE OF BRASS Techno Brass

22h30 > 00h

Fusion entre cuivres et musiques électroniques, House of Brass réinvente la scène électro avec son univers “Electronic Brass House”, et offre une expérience aussi puissante que festive.

[Porté par le Casino JOA de Saumur]

– PETITE SCÈNE, PLACE DUPETIT THOUARS, DE 19H À 21H

Scène ouverte coordonnée par Effervescences mettant en lumière 4 groupes ou artistes amateurs

Lévine Punker Chanson à texte

Vanessa Diane Zhang Classique

Ri Gué Dam Rock 80’S

My Only Vice Pop Rock

PLACE À LA DANSE, PLACE DE LA BILANGE, DE 18H À 21H

Démonstrations et initiations proposées par

18h Saumur Danse

19h Chacé Country Club Country

20h15 Compagnie Vaga

MUSIQUE EN DÉAMBULATION SKYZOPHONIKS Hip-Hop Jazz New Orléans

20h30 > 21h15 Rue Saint-Nicolas

22h > 22h45 Rue F. Roosevelt & Place de la Bilange

Skyzophonik propose un répertoire original mêlant hip-hop, jazz New Orleans et musiques du monde, entre compositions et reprises.

AUTRES RENDEZ-VOUS EN CENTRE-VILLE

Place de la Bilange (Parvis Théâtre Le Dôme)

15h à 18h École de musique (Sax, cuivres, voix, cordes, flûtes…)

Point d’Orgue (71 rue d’Orléans)

16h à 23h Concert des élèves (Pop anglaises, variétés françaises, rock et blues)

Place de la Bilange

17h30 à 18h L’Élan Saumurois (musique de rue)

Rue St Jean Vie Claire

19h à 20h Adrien Privat (musiques actuelles)

20h à 21h Mazört (Rock)

21h à 23h Altezia (Variétés Françaises et Anglaises

Rue Saint-Jean

18h à 18h30 L’Élan Saumurois (Musique de rue)

Rue St Nicolas

18h à 20h DAX’S (Pop Rock)

Place du Puits Neuf

18h à 20h Reine de Trèfle (Pop rock et variété)

20h à 22h Poètes éléctroniques

22h à 00h Twoform (Techno)

Place St Pierre

18h30 à 19h L’Elan Saumurois (musique de rue)

19h à 20h Les Chats Noirs (chorale)

20h à 21h30 Chorale Joy of Gospel et Chorus United (chorale)

21h30 à 00h LAK LAK (batucada)

Quai des Marroniers L’Offard

19h à 21h Noura (piano, voix)

Ile d’Offard La Quai des Brunes

18h30 à 23h Bruno Druart (Reprises) et invités surprises

Av. F. Roosevelt

19h à 22h Old’up (Bossa, pop, soul)

Rue St Nicolas Carrefour City

20h30 à 23h Crashtest (Hard Rock)

Place du Marché Devant l’Annexe

20h à 00h Fer Play (Pop-Rock 70’s à nos jours)

Église Notre-Dame de Nantilly

20h30 à 21h45 Association des amis des orgues de Saumur (Musique baroque et pré-baroque)

Eglise Saint-Pierre

21h à 00h Les Illuminées

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 21 juin 2026 de 18h30 à 0h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

The city of Saumur celebrates music in all its forms and diversity. True to tradition, this 2026 edition features a rich and eclectic program spread over several stages and emblematic venues in the town center.

L’événement Fête de la musique Saumur Saumur a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME