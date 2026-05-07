L’Abolition des privilèges Saint Hilaire Saint Florent Saumur

Saumur

L’Abolition des privilèges

Saint Hilaire Saint Florent Bouvet Ladubay Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 20:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Le metteur en scène Hugues Duchêne, qui excelle dans la fabrication d’un théâtre politique et engagé, signe l’adaptation du roman historique de Bertrand Guillot, L’Abolition des privilèges. Un solo virtuose qui embarque le public au coeur des États généraux de 1789.

Nous voici plongés dans un État en déficit chronique, où les plus riches échappent à l’impôt. Le régime, à bout de souffle, est au bord de l’abîme. Le peuple, à bout de nerfs, réclame justice et ne voit rien venir. Telle est la France de l’été 1789. Jusqu’à ce que la Nuit du 4 août, à Versailles, tout bascule. Joué au plus près du public, dans un espace quadrifrontal, par l’acteur Maxime Pambet qui incarne une dizaine de personnages, L’Abolition des privilèges est un véritable sprint théâtral, donnant le sentiment que l’Histoire s’est soudainement accélérée. Retraçant les quelques jours qui décidèrent du destin de la France, ce spectacle offre une formidable leçon de politique. .

Saint Hilaire Saint Florent Bouvet Ladubay Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 88 14 14 billetterie@anjou-theatre.fr

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L’événement L’Abolition des privilèges Saumur a été mis à jour le 2026-05-07 par Anjou tourisme & attractivité