Projection Plein Ecran la lumière ne meurt jamais Saumur
Projection Plein Ecran la lumière ne meurt jamais Saumur mardi 12 mai 2026.
Saumur
Projection Plein Ecran la lumière ne meurt jamais
Rue des Petites Granges Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 6.3 – 6.3 – 6.3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 20:30:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Retrouvez le film La lumière ne meurt jamais , le premier long-métrage de Laurie-Matti Parppei.
La réalisatrice sera en visio, en direct de la Finlande pour échanger avec le public à la suite de la projection.
Synopsis
Pauli, célèbre flûtiste classique, retourne dans sa petite ville natale pour se remettre d’une dépression. Il renoue avec une ancienne camarade de classe, qui lui propose de rejoindre un groupe de musique joyeusement anticonformiste. Comment Pauli, de nature plutôt perfectionniste, va-t-il se laisser embarquer dans cette aventure musicale aussi inattendue qu’expérimentale ?
Ce film a été présenté au festival Premier Plan d’Angers, au festival du film des Arcs et a obtenu la mention spéciale du Grand Prix du Jury lors de la 25e édition du Festival Du Grain. Il est également soutenu par L’ACID.
PRECISIONS HORAIRES
Mardi 12 mai 2026 à partir de 20h30. .
Rue des Petites Granges Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire courrier.plein.ecran@gmail.com
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English :
Watch La lumière ne meurt jamais , Laurie-Matti Parppei’s first feature film.
The director will be on visio, live from Finland, to chat with the audience after the screening.
L’événement Projection Plein Ecran la lumière ne meurt jamais Saumur a été mis à jour le 2026-05-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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