Saumur

Brèves d’archives La sombre histoire

Salle Charlotte Arbaleste Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 18:30:00

fin : 2026-06-17 22:00:00

Date(s) :

2026-06-17 2026-09-19

Le service des archives communautaires et municipales de Saumur organise la 5e édition de ses Brèves d’Archives , un spectacle mêlant lecture de textes originaux issus des fonds d’archives et théâtre improvisé.

En 2025, vous vous êtes régalés avec Vous m’en direz des nouvelles consacré à la gastronomie locale. Cette année, venez trembler, frissonner, sursauter, avec Brèves d’Archives, La sombre histoire. Une nouvelle fois mise en scène par la Compagnie de théâtre L’Oiseau Moqueur, la soirée promet de révéler ce que Saumur peut cacher de pire !

Effroyables assassinats, dénonciations révolutionnaires, violences et crimes en tout genre… le temps d’une soirée, 4 comédiens et 1 musicien viendront animer et faire sortir de l’ombre quelques-unes des plus sordides histoires saumuroises. Alors, âmes sensibles… ne pas s’abstenir !

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 17 juin 2026 de 18h30 à 22h.

Samedi 19 septembre 2026 de 19h à 22h. .

Salle Charlotte Arbaleste Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 31 45 archives@saumurvaldeloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saumur?s community and municipal archives department is organizing the 5th edition of its Brèves d?Archives , a show combining readings of original texts from the archives and improvised theater.

L’événement Brèves d’archives La sombre histoire Saumur a été mis à jour le 2026-06-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME