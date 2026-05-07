Il ne m’est jamais rien arrivé Théâtre le Dome Saumur

Saumur

Il ne m’est jamais rien arrivé

Théâtre le Dome Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 19:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

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Vincent Dedienne explore les carnets d’écriture de l’un des plus grands dramaturges du XXe siècle. Dans ce Journal, au fil des années, se dessine le portrait intime d’un jeune homme drôle et terrifiant. C’est une vie solitaire et sentimentale entre Paris et Besançon dans les années 80. La vie d’un fou de théâtre, qui voit apparaître le sida et mourir Coluche et Simone Signoret. Une grande et une petite vie à la fois. .

Théâtre le Dome Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 88 14 14 billetterie@anjou-theatre.fr

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L’événement Il ne m’est jamais rien arrivé Saumur a été mis à jour le 2026-05-07 par Anjou tourisme & attractivité