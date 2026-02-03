Fête de la musique sur L’Offard avec Noura

Quai du Marronnier Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

2026-06-21

Bateau Bar Restaurant L’Offard a le plaisir de vous convier à son concert dans le cadre de la Fête de la Musique ! Retrouvez Noura, avec sa voix cristalline, puissante et envoûtante, elle vous embarque dans un univers doux et pétillant !

Accompagnée au piano ou à la guitare, son répertoire explore les grands classiques de la chanson française, des morceaux emblématiques de la pop ainsi que des compositions originales.

Entre les arrangements qui mettent en valeur la puissance des mélodies et la richesse des textes, chaque évènement est une occasion de vous partager sa passion durant une performance musicale authentique et chaleureuse !

Côté compositions, les influences sont multiples, vous y goûtez de délicieuses chansons aux saveurs éclectiques. De quoi satisfaire vos papilles auditives !

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 21 juin 2026 à partir de 19h. .

Quai du Marronnier Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 82 66 71 89 contact.loffard@gmail.com

English :

Bateau Bar Restaurant L’Offard is delighted to invite you to its concert as part of the Fête de la Musique! Meet Noura, with her powerful, bewitching, crystalline voice, who will take you into her gentle, sparkling universe!

L’événement Fête de la musique sur L’Offard avec Noura Saumur a été mis à jour le 2026-02-03 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME