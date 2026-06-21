Saumur

Cinéma en plein air Ladykillers

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 22:30:00

fin : 2026-07-20 14:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Le docteur Goldthwait Higginson Dorr III réunit un gang d’experts pour accomplir le casse du siècle. Ses associés ? Un spécialiste en explosifs, un perceur de tunnel, un gros bras et un complice infiltré qui risque d’être découvert…

Le QG de l’opération ? La cave d’une vieille dame, Mrs. Munson.

Les cinq hommes se font passer pour des musiciens qui ont besoin d’un endroit où répéter.

Le premier problème ? Ce sont des amateurs.

Le vrai problème ? Ils ont sous-estimé leur hôtesse. Lorsque Mrs. Munson découvre leurs projets et menace de les dénoncer aux autorités, les cinq malfrats décident de l’associer à l’affaire. Après tout, se débarrasser d’elle ne devrait pas être un problème…

Des frères Coen. Avec Tom Hanks, Irma P. Hall, Marlon Wayans.

PRECISIONS HORAIRES

Lundi 20 juillet 2026 de 22h30 à 0h14. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

Dr. Goldthwait Higginson Dorr III assembles a gang of experts to pull off the heist of the century. His accomplices? An explosives expert, a tunnel digger, a muscle man, and an undercover accomplice who risks being exposed…

L’événement Cinéma en plein air Ladykillers Saumur a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME