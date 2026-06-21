Cinéma en plein air Ladykillers Saumur
Cinéma en plein air Ladykillers Saumur mardi 21 juillet 2026.
Saumur
Cinéma en plein air Ladykillers
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 22:30:00
fin : 2026-07-20 14:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Le docteur Goldthwait Higginson Dorr III réunit un gang d’experts pour accomplir le casse du siècle. Ses associés ? Un spécialiste en explosifs, un perceur de tunnel, un gros bras et un complice infiltré qui risque d’être découvert…
Le QG de l’opération ? La cave d’une vieille dame, Mrs. Munson.
Les cinq hommes se font passer pour des musiciens qui ont besoin d’un endroit où répéter.
Le premier problème ? Ce sont des amateurs.
Le vrai problème ? Ils ont sous-estimé leur hôtesse. Lorsque Mrs. Munson découvre leurs projets et menace de les dénoncer aux autorités, les cinq malfrats décident de l’associer à l’affaire. Après tout, se débarrasser d’elle ne devrait pas être un problème…
Des frères Coen. Avec Tom Hanks, Irma P. Hall, Marlon Wayans.
PRECISIONS HORAIRES
Lundi 20 juillet 2026 de 22h30 à 0h14. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
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English :
Dr. Goldthwait Higginson Dorr III assembles a gang of experts to pull off the heist of the century. His accomplices? An explosives expert, a tunnel digger, a muscle man, and an undercover accomplice who risks being exposed…
L’événement Cinéma en plein air Ladykillers Saumur a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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