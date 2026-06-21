Saumur

Concert Nowhere men

Rue Saint-Nicolas Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18 22:15:00

Date(s) :

2026-07-18

Nowhere Men, c’est un duo de reprises 100 % country/folk composé de deux amis de longue date. Pierre et Nahuel revisitent un large répertoire, entre compositions et reprises allant de Bob Dylan à Norah Jones, sans oublier les Beatles.

Leurs voix rappellent les harmonies des westerns américains. La guitare et le violon, eux, s’entremêlent et se répondent dans une ambiance festive et authentique ! De quoi vous faire taper du pied !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 18 juillet 2026 de 20h30 à 22h15. .

Rue Saint-Nicolas Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

Nowhere Men is a 100% country/folk cover duo made up of two longtime friends. Pierre and Nahuel perform a wide-ranging repertoire, including original songs and covers ranging from Bob Dylan to Norah Jones, not to mention the Beatles.

L’événement Concert Nowhere men Saumur a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME