Concert Nowhere men Saumur
Concert Nowhere men Saumur samedi 18 juillet 2026.
Saumur
Concert Nowhere men
Rue Saint-Nicolas Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18 22:15:00
Date(s) :
2026-07-18
Nowhere Men, c’est un duo de reprises 100 % country/folk composé de deux amis de longue date. Pierre et Nahuel revisitent un large répertoire, entre compositions et reprises allant de Bob Dylan à Norah Jones, sans oublier les Beatles.
Leurs voix rappellent les harmonies des westerns américains. La guitare et le violon, eux, s’entremêlent et se répondent dans une ambiance festive et authentique ! De quoi vous faire taper du pied !
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 18 juillet 2026 de 20h30 à 22h15. .
Rue Saint-Nicolas Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Nowhere Men is a 100% country/folk cover duo made up of two longtime friends. Pierre and Nahuel perform a wide-ranging repertoire, including original songs and covers ranging from Bob Dylan to Norah Jones, not to mention the Beatles.
L’événement Concert Nowhere men Saumur a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Saumur (Maine-et-Loire)
- Fête de la musique sur L’Offard avec Noura Saumur 21 juin 2026
- Festival d’Anjou Il ne m’est jamais rien arrivé Saumur 23 juin 2026
- Il ne m’est jamais rien arrivé Théâtre le Dome Saumur 23 juin 2026
- Soirée Grenelle x Les Franglais Saumur 25 juin 2026
- Anjou Vélo Vintage Saumur 26 juin 2026