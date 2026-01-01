Maison Ackerman Visite Au cœur de l’art Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Maison Ackerman Visite Au cœur de l’art

Saint-Hilaire-Saint-Florent 19 rue Léopold Palustre Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-01-01

Venez découvrir les installations artistiques temporaires de la Résidence Ackerman-Fontevraud, le tout agrémenté d’une dégustation.

Lors de votre visite des plus hautes caves de Saumur, plongez au cœur de trois des installations artistiques éphémères de la Résidence Ackerman-Fontevraud. Accompagné par l’un de nos ambassadeurs, laissez vous surprendre par une dégustation unique, où l’art et le vin s’unissent harmonieusement. Vivez une expérience immersive et inédite au sein de nos caves, entouré d’œuvres monumentales, et laissez vous emporter par l’émotion que suscitent nos bulles et l’art

PRECISIONS HORAIRES

Du 01/01 au 31/12/2026 tous les jours.

sauf les 1er janvier et 25 décembre.

Uniquement sur réservation. Durée 1h30.

Cette visite est proposée à dates fixes.

Pour plus de renseignements, contacter le cellier Ackerman au 02.41.53.03.21 ou par mail tourisme@ackerman.fr. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent 19 rue Léopold Palustre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 03 21 tourisme@ackerman.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the temporary art installations at the Résidence Ackerman-Fontevraud, accompanied by a tasting session.

L’événement Maison Ackerman Visite Au cœur de l’art Saumur a été mis à jour le 2026-01-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME