Saumur

Concert Delanie Pickering

Avenue du Général de Gaulle Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17 22:45:00

Date(s) :

2026-07-17

Guitariste fougueuse et chanteuse puissante, Delanie Pickering fait résonner un blues intense et sans filtre.

Entre Chicago, Texas et Nouvelle-Orléans, elle mêle boogie, swing et blues roots avec une énergie brute et authentique.

Originaire de Nouvelle-Angleterre, elle sillonne aujourd’hui les scènes du monde entier, des festivals aux clubs, pour offrir à chaque concert un blues viscéral, chaleureux et profondément vivant.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 17 juillet 2026 de 20h30 à 22h45. .

Avenue du Général de Gaulle Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

A fiery guitarist and powerful singer, Delanie Pickering delivers an intense, unfiltered blues sound.

L’événement Concert Delanie Pickering Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME