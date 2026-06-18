Concert Delanie Pickering Saumur
Concert Delanie Pickering Saumur vendredi 17 juillet 2026.
Saumur
Concert Delanie Pickering
Avenue du Général de Gaulle Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17 22:45:00
Date(s) :
2026-07-17
Guitariste fougueuse et chanteuse puissante, Delanie Pickering fait résonner un blues intense et sans filtre.
Entre Chicago, Texas et Nouvelle-Orléans, elle mêle boogie, swing et blues roots avec une énergie brute et authentique.
Originaire de Nouvelle-Angleterre, elle sillonne aujourd’hui les scènes du monde entier, des festivals aux clubs, pour offrir à chaque concert un blues viscéral, chaleureux et profondément vivant.
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 17 juillet 2026 de 20h30 à 22h45. .
Avenue du Général de Gaulle Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
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English :
A fiery guitarist and powerful singer, Delanie Pickering delivers an intense, unfiltered blues sound.
L’événement Concert Delanie Pickering Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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