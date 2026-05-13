Saumur

Dégustation fromage & vin chez Calvez Bobinet

315 route de Montsoreau Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-07-18 17:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Le vignoble Calvez Bobinet propose une expérience gustative TASTING WITH NIVARD pour tous les amateurs de vins et de fromages.

Situé à quelques minutes de la ville de Saumur, le domaine est reconnu pour son approche engagée et sa spécialisation dans les vins naturels, au cœur d’un environnement préservé entre Loire et nature.

Dans un cadre bucolique, la dégustation se déroulera en extérieur, entre forêt et Loire, offrant un moment hors du temps.

Vous aurez le plaisir de découvrir une sélection de fromages de saison du Fromager Meilleur Ouvrier de France Rodolphe Le Meunier, ainsi que leur subtile association avec les vins du domaine.

Geoffrey Nivard guidera les invités à travers la dégustation, en partageant ses connaissances sur chaque accord vin-fromage ainsi que sur l’art délicat des accords mets et vins.

Cette expérience de dégustation au vignoble Calvez Bobinet promet d’être un moment inoubliable qui allie nature, convivialité et gastronomie.

Que vous soyez un connaisseur de vin, un amateur de fromage, ou simplement quelqu’un qui apprécie les bonnes choses de la vie, cet événement est fait pour vous.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 18 juillet 2026 de 16h à 17h30. .

315 route de Montsoreau Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 49 61 95 31 hello@tastingwithnivard.co.uk

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English :

The Calvez Bobinet winery offers a TASTING WITH NIVARD experience for all wine and cheese lovers.

L’événement Dégustation fromage & vin chez Calvez Bobinet Saumur a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME