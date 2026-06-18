Saumur

Évènement Le temps classique 1

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19 19:15:00

Date(s) :

2026-07-19

Cécile Lacharme est une violoncelliste qui mêle néo-classique et textures contemporaines avec sensibilité.

Sa musique crée des paysages immersifs, entre douceur et puissance. Seule sur scène avec son pedalboard, elle superpose boucles et sons en multidiffusion 360°.

Une expérience enveloppante et cinématographique.

Porté par le Casino JOA de Saumur.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 19 juillet 2026 de 18h à 19h15. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cécile Lacharme is a cellist who sensitively blends neoclassical and contemporary textures.

L’événement Évènement Le temps classique 1 Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME