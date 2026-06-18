Évènement Le temps classique 1 Saumur
Évènement Le temps classique 1 Saumur dimanche 19 juillet 2026.
Saumur
Évènement Le temps classique 1
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19 19:15:00
Date(s) :
2026-07-19
Cécile Lacharme est une violoncelliste qui mêle néo-classique et textures contemporaines avec sensibilité.
Sa musique crée des paysages immersifs, entre douceur et puissance. Seule sur scène avec son pedalboard, elle superpose boucles et sons en multidiffusion 360°.
Une expérience enveloppante et cinématographique.
Porté par le Casino JOA de Saumur.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 19 juillet 2026 de 18h à 19h15. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
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English :
Cécile Lacharme is a cellist who sensitively blends neoclassical and contemporary textures.
L’événement Évènement Le temps classique 1 Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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