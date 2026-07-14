Informations pratiques

Saumur

Visite théâtralisée Le livre des tournois du Roi René

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:30:00

fin : 2026-08-05 21:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09

Plongez au cœur du Moyen-Age ! Cet été, le Château de Saumur vous invite à vivre une expérience unique avec sa visite théâtralisée Le Livre des tournois du roi René .

Vivez l’histoire captivante de l’organisation d’un tournoi idéal selon René d’Anjou ! L’effervescence des préparatifs s’accompagne de l’impatience des jouteurs souhaitant évoluer devant les dames… Ce spectacle immersif et interactif traverse les barrières du temps et plonge au cœur de la vie chevaleresque et romanesque du roi René.

Une création d’Aurelie Derusse (AD Coordination Artistique), avec la participation du Trésor des Ducs d’Anjou.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 15 juillet 2026 de 19h30 à 21h30.

Mercredi 22 juillet 2026 de 19h30 à 21h30.

Mercredi 5 août 2026 de 19h30 à 21h30.

Mercredi 12 août 2026 de 19h30 à 21h30.

Mercredi 19 août 2026 de 19h30 à 21h30.

Mercredi 26 août 2026 de 19h30 à 21h30.

Mercredi 2 septembre 2026 de 19h30 à 21h30.

Mercredi 9 septembre 2026 de 19h30 à 21h30. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

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English :

Step back into the Middle Ages! This summer, the Château de Saumur invites you to enjoy a unique experience with its theatrical tour, “King René’s Book of Tournaments.”

L’événement Visite théâtralisée Le livre des tournois du Roi René Saumur a été mis à jour le 2026-07-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME