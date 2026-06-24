Informations pratiques

Saumur

TOO MUCH, Métamorphoses

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-07-15

Une expérimentation photographique au travers de la lumière, du mouvement et du temps. A partir de longues poses et de lumières artificielles, Arnaud Touzet compose des images en mouvement, laissant les couleurs se transformer et se métamorphoser.

Arnaud Touzet est un photographe saumurois et contemporain, qui utilise la technique de la pose longue et l’utilisation de lumière artificielle pour transformer et métamorphoser des paysages de Saumur. Soutenu par la ville de Saumur, l’exposition est constituée de clichés grand format en accès libre tout le long du quai des Marronniers.

Exposition organisée par La Ville de Saumur.

PRECISIONS HORAIRES

Du 15/07 au 15/09/2026, tous les jours. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire levartscontemporains@sfr.fr

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English :

A photographic experiment exploring light, movement, and time. Using long exposures and artificial lighting, Arnaud Touzet creates images in motion, allowing colors to transform and metamorphose.

L’événement TOO MUCH, Métamorphoses Saumur a été mis à jour le 2026-06-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME