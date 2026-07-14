Informations pratiques

Saumur

Croisière coucher de soleil et feu d’artifice

Quai Lucien Gautier Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Assistez au coucher de soleil et au feu d’artifice depuis un bateau traditionnel de Loire !

Croisière commentée sur un bateau d’intérêt patrimonial accompagnée de 2 coupes de crémant ou jus de fruits bio.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 14 juillet 2026 de 21h à 0h. .

Quai Lucien Gautier Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 26 99 85 77 loireevasion@gmail.com

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English :

Watch the sunset and the fireworks from a traditional Loire River boat!

L’événement Croisière coucher de soleil et feu d’artifice Saumur a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME