Croisière coucher de soleil et feu d’artifice Saumur
mardi 14 juillet 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Croisière coucher de soleil et feu d’artifice
Quai Lucien Gautier Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Assistez au coucher de soleil et au feu d’artifice depuis un bateau traditionnel de Loire !
Croisière commentée sur un bateau d’intérêt patrimonial accompagnée de 2 coupes de crémant ou jus de fruits bio.
PRECISIONS HORAIRES
Mardi 14 juillet 2026 de 21h à 0h. .
Quai Lucien Gautier Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 26 99 85 77 loireevasion@gmail.com
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English :
Watch the sunset and the fireworks from a traditional Loire River boat!
L’événement Croisière coucher de soleil et feu d’artifice Saumur a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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