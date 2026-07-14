UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saumur

Croisière coucher de soleil et feu d’artifice Saumur

mardi 14 juillet 2026 · Saumur

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Quai Lucien Gautier
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire
Tarif
40 40 40

Saumur

Croisière coucher de soleil et feu d’artifice

Quai Lucien Gautier Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Assistez au coucher de soleil et au feu d’artifice depuis un bateau traditionnel de Loire !
Croisière commentée sur un bateau d’intérêt patrimonial accompagnée de 2 coupes de crémant ou jus de fruits bio.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 14 juillet 2026 de 21h à 0h.   .

Quai Lucien Gautier Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 26 99 85 77  loireevasion@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Watch the sunset and the fireworks from a traditional Loire River boat!

L’événement Croisière coucher de soleil et feu d’artifice Saumur a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

À voir aussi à Saumur (Maine-et-Loire)