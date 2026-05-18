Coeur de ville La visite pétillante Saumur

Saumur

Coeur de ville La visite pétillante

Rue Molière Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-26 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-16 2026-08-18 2026-08-20

Cette visite est une invitation à flâner dans les ruelles médiévales du centre historique, et s’achève par une surprise quelques bulles apéritives sur la terrasse panoramique de la tour Grénetière, imposant vestige des fortifications du 15ème siècle.

Cette visite est proposée en partenariat avec la maison Louis de Grenelle et la distillerie Combier.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 12 juillet 2026 à partir de 17h.

Durée 1h30/2h.

Mardi 14 juillet 2026 à partir de 17h.

Durée 1h30/2h.

Jeudi 16 juillet 2026 à partir de 17h.

Durée 1h30/2h.

Samedi 18 juillet 2026 à partir de 17h.

Durée 1h30/2h.

Lundi 20 juillet 2026 à partir de 17h.

Durée 1h30/2h.

Mercredi 22 juillet 2026 à partir de 17h.

Durée 1h30/2h.

Vendredi 24 juillet 2026 à partir de 17h.

Durée 1h30/2h.

Dimanche 26 juillet 2026 à partir de 17h.

Durée 1h30/2h.

Mardi 28 juillet 2026 à partir de 17h.

Durée 1h30/2h.

Jeudi 30 juillet 2026 à partir de 17h.

Durée 1h30/2h.

Dimanche 2 août 2026 à partir de 17h.

Durée 1h30/2h.

Mardi 4 août 2026 à partir de 17h.

Durée 1h30/2h.

Jeudi 6 août 2026 à partir de 17h.

Durée 1h30/2h.

Samedi 8 août 2026 à partir de 17h.

Durée 1h30/2h.

Lundi 10 août 2026 à partir de 17h.

Durée 1h30/2h.

Mercredi 12 août 2026 à partir de 17h.

Durée 1h30/2h.

Vendredi 14 août 2026 à partir de 17h.

Durée 1h30/2h.

Dimanche 16 août 2026 à partir de 17h.

Durée 1h30/2h.

Mardi 18 août 2026 à partir de 17h.

Durée 1h30/2h.

Jeudi 20 août 2026 à partir de 17h.

Durée 1h30/2h.

Samedi 22 août 2026 à partir de 17h.

Durée 1h30/2h. .

Rue Molière Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

This tour invites you to stroll through the medieval streets of the historic center, and ends with a surprise: a few aperitif bubbles on the panoramic terrace of the Grénetière tower, an imposing vestige of the 15th-century fortifications.

L’événement Coeur de ville La visite pétillante Saumur a été mis à jour le 2026-05-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME