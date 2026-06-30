Les Estivales de Loire Les Chants d’Ulysse Saumur dimanche 12 juillet 2026.

Saumur

Les Estivales de Loire Les Chants d’Ulysse

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 16:00:00

fin : 2026-07-12 17:15:00

Date(s) :

2026-07-12

Les Estivales sont de retour sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire. La programmation est assurée par Héloïse Gaillard.

Comme les éditions précédentes, un spectacle est proposé au Théâtre Le Dôme réunissant participants et enseignants de la Fest’Académie.

Ce moment musical festif, mis en scène avec les costumes de la créatrice Zélia, célèbre le travail accompli durant 9 jours de cours et d’ateliers suivis par les académiciens avec une dramaturgie élaborée durant la semaine et l’appui de l’équipe technique du théâtre.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 12 juillet 2026 de 16h à 17h15. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

The Estivales are back in the Saumur Val de Loire Urban Community. The program is curated by Hélose Gaillard.

L’événement Les Estivales de Loire Les Chants d’Ulysse Saumur a été mis à jour le 2026-06-19 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME