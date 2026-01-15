Les Grandes Tablées du Saumur-Champigny

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Participez à la 25ème édition des Grandes Tablées du Saumur-Champigny ! Des évolutions sur le format de l’événement sont à prévoir. Le comité d’organisation communiquera dès que possible à ce sujet.

Grâce à une forte solidarité du collectif des producteurs de Saumur-Champigny, ce sont les vignerons de l’appellation eux-mêmes et leurs amis qui, en tant que bénévoles organisent, servent à leur barrique et animent l’événement pour proposer au public Saumurois une soirée incroyable autour de la convivialité et d’échanges !

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 29 juillet 2026. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 16 40 infos@saumur-champigny.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in the 25th Grandes Tablées du Saumur-Champigny! Changes to the event’s format are to be expected. The organizing committee will communicate as soon as possible.

L’événement Les Grandes Tablées du Saumur-Champigny Saumur a été mis à jour le 2026-01-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME