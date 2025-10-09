Rendez-vous vigneron Route de Montsoreau (D947) Saumur

Saumur

Rendez-vous vigneron

Route de Montsoreau (D947) Dampierre-sur-Loire Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 17:00:00

fin : 2026-07-27 19:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Cet été l’Office de Tourisme vient à votre rencontre, accompagné par un vigneron d’Anjou-Saumur.

Lundi 27 juillet de 17h à 19h, venez nous rencontrer sur l’aire de services pour camping-cars de Dampierre-sur-Loire, nous serons à votre disposition pour vous répondre à vos questions et vous apporter les meilleurs conseils pour vos vacances !

Nous serons en compagnie du Domaine Fouet (St-Cyr-en-Bourg), qui vous présentera les formules de visite possibles de son domaine, et vous fera déguster une de ses cuvées.

Un agréable moment de rencontre, d’échange et de convivialité.

PRECISIONS HORAIRES

Lundi 27 juillet 2026 de 17h à 19h. .

Route de Montsoreau (D947) Dampierre-sur-Loire Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60 infos@ot-saumur.fr

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English :

This summer, the Tourist Office is coming to meet you, accompanied by an Anjou-Saumur winemaker.

L’événement Rendez-vous vigneron Saumur a été mis à jour le 2026-06-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME