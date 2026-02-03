Concert de Anatolie

Quai du Marronnier Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24



2026-07-24

Le Bateau Bar Restaurant L’Offard a le plaisir de vous convier au concert de Anatolie, chanteuse et pianiste. Elle accompagne vos moments d’émotion par des scènes empreintes de poésie.

Quai du Marronnier Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 82 66 71 89 contact.loffard@gmail.com

English :

Bateau Bar Restaurant L’Offard is delighted to invite you to a concert by Anatolie, singer and pianist. She will accompany your emotional moments with poetic scenes.

L’événement Concert de Anatolie Saumur a été mis à jour le 2026-02-03 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME