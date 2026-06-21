Concert Le son des voiles invite Bjorn Gottschal à bord Saumur vendredi 24 juillet 2026.

Saumur

Concert Le son des voiles invite Bjorn Gottschal à bord

Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24 21:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Le son des voiles accueille Bjorn Gottschal pour un concert flottant à bord du Beat Boat 2.

Ce bateau-scène recouvert d’écailles, autonome en énergie solaire, sillonne fleuves et canaux et propose des concerts en harmonie avec les paysages traversés.

Entre musique sensible et décor naturel, une parenthèse suspendue où le son dialogue avec l’eau et le mouvement.

Co-organisé avec la commune déléguée et le comité des fêtes de Saint-Hilaire-Saint-Florent et en partenariat avec Pandore Associates.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 24 juillet 2026 de 20h30 à 21h30. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

Le son des voiles welcomes Bjorn Gottschal for a floating concert aboard the Beat Boat 2.

L’événement Concert Le son des voiles invite Bjorn Gottschal à bord Saumur a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME