Saumur

Arts de rue La méthode urbain

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23 20:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Le commun des mortels ignore qu’accéder à la gloire et à la postérité n’est pas affaire de chance mais bel et bien de technique.

La méthode Urbain est une formation accélérée en manipulation des masses à l’usage de tous ceux qui ambitionnent de devenir maître du monde. Comprendre comment les puissants d’aujourd’hui en sont arrivés là, apprendre à devenir riche, à contrôler l’opinion publique et à bâtir un monde meilleur à votre image, c’est le défi que Marc-André Urbain, coach certifié, vous propose. Le tout en 5 stratégies et moins d’une heure.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 23 juillet 2026 de 19h à 20h. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

Most people don’t realize that achieving fame and immortality is not a matter of luck but rather a matter of technique.

L’événement Arts de rue La méthode urbain Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME