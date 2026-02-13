Arts de rue La méthode urbain Saumur
Arts de rue La méthode urbain Saumur jeudi 23 juillet 2026.
Saumur
Arts de rue La méthode urbain
Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23 20:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Le commun des mortels ignore qu’accéder à la gloire et à la postérité n’est pas affaire de chance mais bel et bien de technique.
La méthode Urbain est une formation accélérée en manipulation des masses à l’usage de tous ceux qui ambitionnent de devenir maître du monde. Comprendre comment les puissants d’aujourd’hui en sont arrivés là, apprendre à devenir riche, à contrôler l’opinion publique et à bâtir un monde meilleur à votre image, c’est le défi que Marc-André Urbain, coach certifié, vous propose. Le tout en 5 stratégies et moins d’une heure.
PRECISIONS HORAIRES
Jeudi 23 juillet 2026 de 19h à 20h. .
Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
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English :
Most people don’t realize that achieving fame and immortality is not a matter of luck but rather a matter of technique.
L’événement Arts de rue La méthode urbain Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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