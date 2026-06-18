Saumur

Cinéma en plein air Les Visiteurs

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 22:20:00

fin : 2026-07-27 05:00:00

Date(s) :

2026-07-27

En l’an de grâce 1123, le comte de Montmirail et son fidèle écuyer, Jacquouille la Fripouille, se retrouvent propulsés en l’an 1992 après avoir bu une potion magique fabriquée par l’enchanteur Eusaebius.

Perdus dans cet autre monde, tous deux découvrent la civilisation moderne. Une des comédies les plus populaires du cinéma français.

De Jean-Marie Poiré.

Avec Jean Reno, Christian Clavier, Valérie Lemercier.

En partenariat avec Netx Group.

PRECISIONS HORAIRES

Lundi 27 juillet 2026 de 22h20 à 0h05. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

In the year of our Lord 1123, the Count of Montmirail and his faithful squire, Jacquouille the Scoundrel, found themselves transported to the year 1992 after drinking a magic potion brewed by the enchanter Eusaebius.

L’événement Cinéma en plein air Les Visiteurs Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME