Cinéma en plein air Les Visiteurs Saumur
Cinéma en plein air Les Visiteurs Saumur mardi 28 juillet 2026.
Saumur
Cinéma en plein air Les Visiteurs
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 22:20:00
fin : 2026-07-27 05:00:00
Date(s) :
2026-07-27
En l’an de grâce 1123, le comte de Montmirail et son fidèle écuyer, Jacquouille la Fripouille, se retrouvent propulsés en l’an 1992 après avoir bu une potion magique fabriquée par l’enchanteur Eusaebius.
Perdus dans cet autre monde, tous deux découvrent la civilisation moderne. Une des comédies les plus populaires du cinéma français.
De Jean-Marie Poiré.
Avec Jean Reno, Christian Clavier, Valérie Lemercier.
En partenariat avec Netx Group.
PRECISIONS HORAIRES
Lundi 27 juillet 2026 de 22h20 à 0h05. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In the year of our Lord 1123, the Count of Montmirail and his faithful squire, Jacquouille the Scoundrel, found themselves transported to the year 1992 after drinking a magic potion brewed by the enchanter Eusaebius.
L’événement Cinéma en plein air Les Visiteurs Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Saumur (Maine-et-Loire)
- Afterwork chez Veuve Amiot Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 18 juin 2026
- Visite technique le rendez-vous des initiés au Cadre noir de Saumur Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 19 juin 2026
- L’Anjou à Pied Entre vignes et coteaux Saumur 19 juin 2026
- Scènes Musicales Obo & Mia Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 19 juin 2026
- Week-end gonflé Saumur 20 juin 2026